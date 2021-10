Homem tenta levar documentos de idosa e acaba detido

Um falso agente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi flagrado, na manhã desta quarta-feira (6), ao tentar levar documentos originais de uma idosa, de 70 anos, moradora da Região Oceânica de Niterói. Ele foi surpreendido por agentes da operação Segurança Presente e conduzido à delegacia antes que conseguisse fugir.

De acordo com informações obtidas pelos policiais, o acusado é membro de uma quadrilha de falsos agentes do INSS. Ele vinha mantendo contato há alguns dias com a vítima e, na manhã desta quarta, foi à casa dela com o objetivo de recolher documentos da vítima, sob justificativa de que seriam usados para “procedimentos de praxe”.

No entanto, o filho da idosa estranhou a ação e resolver acionar o Segurança Presente. Os agentes foram ao condomínio onde ela mora, no bairro de Itaipu, e aguardaram a chegada do falso agente. No momento em que ele recolhia os documentos da mulher, foi abordado e imobilizado pelos policiais. Em seguida, o homem foi levado à 81ª DP (Itaipu).

Ainda de acordo com os agentes, há a suspeita de que o homem, além de ser membro de uma quadrilha, utilizaria os documentos para obter empréstimos fraudulentos usando o nome da vítima. O caso será registrado pela distrital. O próximo passo será apurar eventual participação de outras pessoas na prática.

Segundo os agentes, o homem ainda tentou suborná-los, na tentativa de ser liberado. Os policiais informaram que o acusado fez uma primeira oferta, no valor de R$ 10 mil, e uma segunda de R$ 50 mil. Ambas recusadas. Na delegacia, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante por crime de estelionato e corrupção.