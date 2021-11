Homem tenta esconder drogas na cueca, mas acaba preso em Niterói

Ao longo da história do Brasil, foram registrados casos peculiares de políticos que tentavam esconder dinheiro de origem ilícita nas partes íntimas. Vistos pela maior parte da população como episódios lamentáveis, os incidentes serviram de inspiração para que criminosos de menor potencial fizessem o mesmo. Foi o que acontece, nessa terça-feira (2), em Niterói.

Um homem foi flagrado em Jurujuba, Zona Sul da cidade, tentando esconder drogas na própria cueca. A ação foi coordenada por policiais militares do Comando de Polícia Ambiental (CPAm), que realizavam ação no cais de Jurujuba para fiscalizar o período de defeso do pescado. Com a chegada dos agentes, um homem, que estava em um caminhão. reagiu de forma suspeita.

Segundo a equipe, ao notar a aproximação dos PMs, o homem, que tem 21 anos, saiu do veículo e entrou em um bar, onde foi abordado. Os militares realizaram revista e, de acordo com contabilidade feita por eles, encontraram 15 trouxinhas de erva seca e um “dichavador”. Na sequência, o proprietário do caminhão chegou ao local e afirmou aos policiais que não tinha autorizado ninguém a entrar no veículo.

O suspeito e o dono do caminhão, este último na condição de testemunha, foram conduzidos à delegacia. Em nova revista feita ao acusado, foram encontradas mais duas trouxinhas de arva e duas pedras de pó branco escondidas nas partes íntimas. Com isso, o homem acabou sendo autuado e preso em flagrante por tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na 76ª DP (Niterói).