Homem tenta atropelar policiais com carro roubado e acaba preso

Com uma extensa ficha criminal de 14 passagens, um homem tentou na tarde de ontem atropelar com um veículo roubado em Niterói e acabou preso. Equipes do 12⁰ Batalhão (Niterói) e do Programa Niterói Presente foram alertados sobre um Fiat Uno Branco roubado no último dia 5 estar na Rua Marquês do Paraná, no Centro. Em buscas realizadas pela área o carro foi encontrado na Rua São Lourenço sendo dirigido por Edmilson Rosa Pereira, de 41 anos. Os policiais deram ordem de parada para Edmilson que tentou jogar o carro contra os agentes. Quando foi parado, o homem tentou fugir sem sucesso. Ele confessou saber sobre o fato do veículo ser roubado.

De acordo com os policiais responsáveis pela ocorrência, Edmilson possui passagens pelos crimes de homicídio, roubo, três passagens por furto, duas por adulteração de veículo, lesão corporal na condução de veículo, por ser encontrado portando uma gazua após já ter sido condenado por furto, falsificação de documento médico e quatro passagens por receptação.

O criminoso foi levado para a central de flagrantes de Niterói, a 76ª DP (Centro) onde permaneceu à disposição da Justiça.