Homem tenta assaltar policial e termina morto

Uma tentativa de assalto terminou com um homem morto em São Gonçalo. De acordo com informações, na madrugada de hoje (18) um policial militar lotado no 12º Batalhão (Niterói) seguia pela RJ-104 para o trabalho, quando na altura do bairro de Marambaia, foi abordado por pelo menos dois homens em um Mitsubishi ASX. Um deles, saiu do carro e disparou contra o veículo no qual o agente estava. O policial reagiu o atingindo o homem. O outro suspeito conseguiu escapar. No local foi apreendida uma postila 9 milímetros. O homem baleado morreu no local e a ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios de Niterói (DHNSG) que ficou responsável pelo caso.