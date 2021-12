Homem sai para fazer compras e desaparece em Niterói

Um morador do bairro Santa Rosa, zona sul de Niterói, está desaparecido desde a manhã de terça-feira (21). Hebert Barbosa, de 50 anos, saiu de casa por volta das 7h50min, fez compras em um supermercado da região, mas não voltou.

De acordo com o filho dele, Matheus Barbosa, de 24, o pai nunca ficou tanto tempo sem dar notícias. Ele relata que, pelo menos no cartão usado no supermercado, que fica perto de casa, as compras daquela manhã foram a última utilização. Pedestres confirmaram terem visto Hebert no local.

“Ele foi visto pela última vez às 7h50, no mercado Pérola da Pereira da Silva com Paulo César. Ele não falou o que iria fazer. Fez uma compra de R$ 55. Não houve nenhum outro gasto desde então, pelo menos nesse cartão. Ele nunca ficou tanto tempo sem dar notícias”, disse Matheus.

Ainda de acordo com o filho, Hebert não tem problemas de saúde. A família já fez buscas em hospitais, sem sucesso. Após serem completadas 24 horas do desaparecimento, familiares irão registrar o caso no Setor de Descoberta de Paradeiros (SDP) da Delegacia de Homicídios de Niterói.

“A gente está rodando em hospital, fomos no Mário Monteiro e iremos ao Azevedo Lima. Iremos hoje no Setor de Desaparecidos para fazer o registro. A última ligação que ele fez foi antes de desaparecer. Só uma pessoa ligou, dizendo que viu em frente ao mercado”, completou.

Quem tiver quaisquer informações que ajudem a desvendar o paradeiro de Hebert pode entrar em contato com o Matheus por meio do telefone (21) 97632-0049.