Homem rouba veículo no Barreto e bate em poste

Um homem roubou um Tracker no Barreto mas após a fuga perdeu a direção do carro, bateu em um poste e está internado no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), na Zona Norte de Niterói. Policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM-Niterói) estiveram no local e apreenderam uma pistola, um carregador e 13 munições.

O assalto aconteceu em frente ao mercado Carrefour, em Neves, São Gonçalo e por volta das 21h de terça-feira (05). Andrey de Oliveira da Silva, de 23 anos, fugiu com o veículo, um Chevrolet Tracker, mas perdeu o controle e bateu em um poste na Rua General Castrioto altura do número 557, no Barreto.

Militares chegaram ao local para auxiliar a vítima e foram informados, por populares, que o homem teria roubado o carro. Os policiais reforçaram os cuidados e conseguiram apreender a arma e as munições. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro e encaminhou o homem para o Heal.

O Heal foi questionado sobre o estado de saúde do homem, mas ainda não se manifestou.