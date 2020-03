Homem que testou positivo para coronavírus morre no Hospital Icaraí

Um advogado de 69 anos, que teve o resultado positivo para o teste do coronavírus, morreu esta noite no Hospital Icaraí, no Centro de Niterói. Segundo amigos, o homem teve contato na semana passada com uma pessoa infectada pela Covid-19 quando foram juntos assistir o jogo do Flamengo, no Maracanã. A informação ainda não foi confirmada pelo Ministério da Saúde e nem pela Secretaria Estadual de Saúde. Mais cedo, a Prefeitura de Niterói disse que não vai mais divulgar os números de casos suspeitos e confirmados no município.

Em um comunicado nas redes sociais, o Hospital Icaraí informou que “o paciente, um homem de 69 anos, possuía história epidemiológica para o COVID-19 (o enteado, que não foi atendido pelo Hospital Icaraí, veio de Nova Iorque, EUA, com teste positivo), com quadro iniciado no dia 11 de março de 2020. O paciente, além da idade, possuía comorbidades que o colocaram no grupo de risco”.





O texto segue dizendo que “o quadro do paciente evoluiu com insuficiência respiratória aguda, sendo imediatamente submetido à entubação orotraqueal e colocado em ventilação mecânica. Ele veio a óbito às 19 horas e 08 minutos desta terça-feira, 17”.





A unidade garantiu que segue todos os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde e Vigilância Sanitária e que tem o compromisso é com o bem-estar da população e de quem necessita dos nossos serviços. Prezamos pelo cumprimento de nossos valores e de nossa missão: salvar e preservar vidas.