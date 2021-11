O homem identificado como José A. Lacerda, de 48 anos, que sofreu um acidente de parapente na manhã de hoje (18) no bairro Charitas, em Niterói, tem estado de saúde estável, de acordo com a direção do Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL) para onde ele foi levado.

O homem sofreu uma queda na Rua Clotilde Maria Linhares Pinsky, altura do número 555. De acordo com a equipe de bombeiros, o acionamento do socorro aconteceu às 11h10min.