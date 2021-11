Homem que matou mãe e filha é preso em flagrante

Um homem identificado como Márcio de Oliveira Vicente foi preso em flagrante acusado de matar a ex-companheira Lucimar Freitas da Silva Vasconcelos, de 46 anos, e sua filha Adriana Vasconcelos da Silva, de 19, dentro da casa delas. Márcio estava no local do crime quando a Polícia Militar foi acionada e em seguida conduzido pelo 33º BPM (Angra dos Reis) para prestar depoimento na 166ª DP (Angra dos Reis), onde negou envolvimento nas mortes.

Segundo o delegado titular, Vilson de Almeida, quando os agentes realizaram diligências na residência das vítimas, os vizinhos apontaram o homem como autor do crime. Ao ser abordado pelos policiais, Márcio estava com um corte no dedo indicador direito. O homem alegou que o ferimento foi causado por uma faca quando ele cortava cana no dia anterior.

De acordo com o delegado, Márcio, ao ser questionado sobre seu telefone celular, para auxiliar nas investigações, disse que o aparelho estava em manutenção. Os agentes foram até a casa do suspeito na comunidade Sapinhatuba I. No local não havia móveis, apenas roupas e poucos objetos pessoais.

Entre as roupas de Márcio, foi encontrada uma calça jeans que tinha, na perna esquerda, uma mancha avermelhada, compatível com sangue. Apesar de ter negado a autoria do crime, por conta do ferimento no dedo e da mancha na calça, ele foi preso em flagrante por duplo homicídio. As investigações seguem em andamento.

“A Polícia Civil de Angra dos Reis prendeu em flagrante o autor de um duplo homicídio, um feminicídio, porque o autor tinha tido uma relação com uma das vítimas. O autor se encontrava no local, se passando por inocente. Nós, depois de uma intensa investigação, conseguimos provar que o autor cometeu esse crime bárbaro. Encontramos na sua casa uma calça com manchas compatíveis com manchas de sangue e ele ostentava uma lesão no dedo da mão compatível com a faca encontrada no local do crime. Por isso, concluímos ser ele autor desse crime bárbaro em Angra dos Reis”, disse o delegado Vilson de Almeida.