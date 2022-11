Homem que esfaqueou adolescente em São Gonçalo é preso

Uma adolescente foi esfaqueada, na manhã da última segunda-feira (21), próximo a um colégio no bairro Brasilândia, em São Gonçalo. O suspeito pelo crime foi capturado ontem (22). A prisão foi confirmada pela Delegacia de Atendimento à Mulher da cidade (DEAM-SG) após o suspeito se apresentar, levado pela mãe.

A ação do criminoso foi flagrada por câmeras de segurança, que registraram o homem abordando a vítima, que tem 17 anos de idade, e a conduzindo ao interior de um imóvel. A Polícia Militar afirmou que agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para a atender à ocorrência.

Segundo os PMs, foi um caso de violência contra a mulher nos arredores de uma instituição de ensino particular. O autor do ataque fugiu do local após o crime. Ferida, a vítima foi levada pelo Corpo de Bombeiros ao Pronto Socorro Central de São Gonçalo (PSCSG). O estado da vítima é grave, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com a delegada Carla Tavares, titular da DEAM-SG, o acusado se chama Marcos André Vinícios de Almeida Ribeiro, de 23 anos. Ele vendia balas perto do colégio onde a vítima estuda e teria cometido o crime após ela recusar manter um relacionamento amoroso com ele. O homem responderá por tentativa de feminicídio.

“A vítima de 17 anos foi atacada com aproximadamente 4 facadas na manhã do dia 21, quando se dirigia à escola. O autor, identificado como Marcos André Vinícios de Almeida Ribeiro, confessou o crime. A motivação foi a recusa da vítima em manter um relacionamento amoroso com ele”, disse a delegada.

A delegada afirmou que o suspeito premeditou o crime e não possui anotações criminais anteriores. Carla Tavares confirmou que, há dois meses, a vítima registrou na delegacia ocorrência sobre uma abordagem do autor. No entanto, na ocasião ele ainda não tinha sido identificado.

Ele vende balas nas proximidades do colégio da vítima e quando ela se recusou a namorá-lo ele resolveu acabar com a vida dela. Não possui anotação criminal. A vítima registrou uma abordagem dele, há dois meses, mas sem narrativa de violência. Ele não estava identificado, ela só tinha visto ele vendendo bala. Foi identificado hoje”, explicou.

Mães de vítima e acusado falam

Jéssica de Oliveira, mãe da menor atacada, relatou que a própria filha a avisou que tinha sido esfaqueada. A mãe afirmou que conversou com a vítima ontem no hospital. Jéssica confirmou que os assédios cometidos pelo acusado aconteciam há pelo menos dois meses, quando foi registrada a ocorrência.

“Ela falou que estava distraída, ele a atacou pelas costas. Acho que foi a facada que pegou o pulmão. Ela tentou fugir e caiu. Ele deu facadas na frente. Ela disse que ele saiu e ria, debochando do que tinha feito. A gente tinha um BO de dois meses. Ele pedia o número dela. Por ele ser bem mais velho, ela não deu. Ele continuou tentando assediar ela”, disse.

A mãe do suspeito, Maria Angélica de Almeida, levou Marcos à 74ª DP (Alcântara), onde ele se entregou para, em seguida, ser encaminhado à Deam-SG. Ela disse que o filho possui problemas psiquiátricos e que o suspeito teria falado sobre o fato no dia do crime, mas que ela só acreditou após ver uma reportagem sobre o caso.

“Meu filho não é uma pessoa ruim. Ele é calmo, trabalho, todo dia vende a balinha dele. Só tem dupla personalidade quando aborrecem ele. É um menino para mim. Ele chegou em casa falando que tinha feito uma besteira e achava que tinha matado uma menina. Eu não acreditei. Hoje de manhã eu vi a reportagem e decidi trazer ele. Ele estragou a vida dele e a da menina também”, relatou.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Marcos. O espaço permanece aberto caso haja o interesse em se manifestar. O suspeito deverá ser transferido ao sistema prisional, onde passará por audiência de custódia.