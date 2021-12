Homem que desapareceu após ir ao mercado é encontrado

Um final feliz às vésperas do Natal. O morador de Santa Rosa, Hebert Barbosa, de 50 anos, foi encontrado, na manhã desta quarta-feira (22), após ficar mais de 24 horas desaparecido. Dessa forma, o filho, Matheus Barbosa, 24, e toda a família, poderão passar a ceia, na noite do dia 24, juntos e com tranquilidade.

Foi Matheus quem confirmou o encontro do pai, que está bem. Contudo, até o momento, a família não informou sobre o local ou as circunstâncias em que Hebert foi encontrado. O homem estava desaparecido desde a manhã de terça-feira (21), quando saiu de casa por volta das 7h50min, fez compras em um supermercado da região, mas não voltou.

A família chegou a fazer buscas em hospitais, sem sucesso. Após serem completadas 24 horas do desaparecimento, familiares iriam registrar o caso no Setor de Descoberta de Paradeiros (SDP) da Delegacia de Homicídios de Niterói. Segundo o filho, Hebert nunca tinha ficado por tanto tempo sem dar notícias.

“A gente está rodando em hospital, fomos no Mário Monteiro e ao Azevedo Lima. Iremos hoje ao Setor de Desaparecidos para fazer o registro. A última ligação que ele fez foi antes de desaparecer. Só uma pessoa ligou, dizendo que viu em frente ao mercado”, disse Matheus, horas antes de localizar o pai.