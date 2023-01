Homem que danificou relógio do Planalto é preso pela PF

O “patriota” Antônio Cláudio Alves Ferreira, de 30 anos, que derrubou e destruiu o relógio do século 17, nas dependências do Palácio do Planalto, foi preso, na tarde desta segunda-feira (23), pela PF (Polícia Federal) de Goiás, em Uberlândia (MG).

Flagrado pelas câmeras de segurança, Alves danificou a obra de Balthazar Martinot, durante os ataques golpistas de 8 de janeiro.

O bolsonarista – considerado, após os atos antidemocráticos, foragido pelo Ministério da Justiça – tem duas passagens pela polícia e respondeu a quatro processos por ameaça e tráfico de drogas.



Foto: Reprodução