Homem preso pela DP de Arraial do Cabo acusado de crimes de estupro

A equipe de investigação da Delegacia de Arraial do Cabo (132ª DP) prendeu, na sexta-feira (18), após trabalho de levantamento, um homem, de 43 anos, acusado de estuprar quatro menores, com 6, 10, 11 e 13 anos de idade. Segundo a polícia, as vítimas teriam relação de parentesco com o acusado.

A investigação apontou que três meninas foram abusadas sexualmente durante dois meses, ao longo desse ano, e uma outra, que atualmente é adulta sofreram abusos Além da violência sexual, o homem também agredia as vítimas e as ameaçava de morte, caso o denunciasse. O acusado, que não teve a identificação divulgada, passou a ser investigado pela Polícia Civil, em julho desse ano, após os agentes receberem informes sobre os crimes.

A Polícia Civil pediu a Justiça a prisão do acusado e na tarde desta sexta-feira, o mandado de prisão temporária foi expedido contra ele, através do qual foi localizado e preso no bairro Figueira, confirmou a delegada Patrícia Aguiar, da 132ª DP.