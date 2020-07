Homem preso pela DH por crime de feminicídio ocorrido em Maricá

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) prendeu, na quarta-feira (15) um homem, identificado apenas como Ewerton, acusado de assassinar, em novembro do ano passado, a ex-namorada, Katlen da Silva Carmo. O crime ocorreu no loteamento Jardim Atlântico, em Itaipuaçu, Maricá, quando a vítima, com 20 anos, seguia para escola, onde cursava o ensino médio.

Ewerton estava sendo procurado pela especializada e possuía mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. Durante a investigação, a polícia apurou que o acusado teria abordado a vítima na rua e após uma discussão matou a jovem a tiros, por volta das 18 horas, no dia 28 de novembro de 2019. O casal teria terminado o relacionamento de cerca de três meses e o acusado não teria aceitado o fim da relação.