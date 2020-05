Homem preso com drogas durante incursão da PM na comunidade do Palácio, no Ingá

Policiais militares, que realizavam uma incursão, na noite de quinta-feira (07), na comunidade do Palácio, no bairro do Ingá, prenderam um homem, de 49 anos, por envolvimento com o tráfico de drogas. Os policiais percorreram a localidade e surpreenderam o acusado.

Com ele foi apreendido 138 pinos de cocaína e 31 trouxinhas de maconha. O indivíduo não ofereceu resistência e foi conduzido para a central de flagrantes da 76ª DP (Centro), onde foi autuado, e a ocorrência registrada.