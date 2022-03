Homem morre em Niterói ao bater de moto contra poste

Um acidente que ocorreu na manhã deste sábado (12) na Avenida Central, no bairro do Maravista, em Niterói, terminou com morte.

Um homem perdeu o controle de sua motocicleta e colidiu em um poste, na região Oceânica, e morreu na hora.. Segundo testemunhas, o motociclista seguia na pista sentido Várzea das Moças.

Policias do 12°( Niterói) estiveram no local do acidente até que a perícia fosse concluída. O corpo será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói.