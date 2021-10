Homem morre em desabamento de prédio no Rio

O desabamento de um prédio de três andares em Nilópolis, na Baixada Fluminense, deixou um homem de 26 anos morto e três pessoas feridas. A queda do edifício, na Rua Coronel José Muniz número 808, aconteceu na manhã deste domingo (24). Ainda não foi divulgado o motivo do desabamento.

Gustavo Loureiro Amorim, 26 anos, morreu, e sua irmã, Giovana Amorim, de 19 anos, conseguiu ser resgatada com ferimentos leves. Além dela, Jorge Brandão, de 54 anos e sua esposa Nilceia Souza, de 62 anos, estavam no primeiro andar do prédio, e também resistiram ao desabamento.

O prédio, no bairro Olinda, tinha três andares e um apartamento por andar. Bombeiros do Quartel de Nilópolis foram acionados nas primeiras horas desse domingo e prestaram apoio para as vítimas.

Os três sobreviventes foram levados para o Hospital-Geral de Nova Iguaçu (Hospital da Posse).

Foto: Reprodução TV Globo