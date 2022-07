Homem morre em confronto com a polícia em Niterói

A manhã dessa quarta-feira (06) foi tensa na Zona Norte de Niterói. Policias do 12º Batalhão de Polícia Militar de Niterói (12º BPM-Niterói) fizeram uma operação no Complexo do Santo Cristo e Engenhoca. A ação acabou com um homem morto, quatro presos além de drogas e até um fuzil e uma granada foram apreendidos.

A ação teve como objetivo reprimir o tráfico de drogas e apreender armas de fogo. Várias equipes do 12ºBPM-Niterói participaram da operação em vários pontos diferentes da comunidade de forma simultânea.

Os militares confirmaram que as drogas e o fuzil foram encontrados na localidade da Palmeira, com o homem que acabou atingido durante o tiroteio, e a identificação dele não foi revelada. Já os quatro suspeitos foram detidos dentro de uma casa na Rua Tenente Osório. Dois deles são dá própria comunidade e os outros dois são da Coruja e do Morro do Galão, ambos em São Gonçalo. Com o grupo foram apreendidas uma pistola, uma granada, um rádio transmissor e drogas.

Uma equipe da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) esteve no local para registrar o caso do homem que morreu. E a ocorrência e as prisões foram registradas na 76ªDP (Centro).