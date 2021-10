Homem morre em confronto com a PM no Salgueiro

Uma ação policial para monitoramento de barricadas teve troca de tiros entre PMs e criminosos e terminou com a morte de um suspeito, na manhã desta quinta-feira (7), na região conhecida como Balança, no interior do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Outro acusado ficou ferido durante o confronto.

A ação foi coordenada por um Grupamento de Ações Táticas (GAT) e uma equipe do Serviço Reservado (P2) do 7º BPM (São Gonçalo). Segundo informações do batalhão, durante a ação para identificar obstruções em vias públicas, a dupla atacou os agentes a tiros. Os militares revidaram e houve confronto.

Ainda de acordo com os agentes, durante a troca de tiros os dois foram baleados. Um dos suspeitos, que não foi identificado, acabou morrendo no local. O comparsa dele, que também ficou ferido, foi identificado. Ele tem 23 anos e foi socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê. O estado de saúde não foi divulgado.

Os policiais afirmaram que os dois acusados estavam armados com uma pistola e um revólver. Além disso, drogas ainda a serem contabilizadas foram encontradas com a dupla. Todo o material foi apreendido. A ocorrência foi registrada pela 73ª DP (Neves). O corpo do suspeito morto será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, onde irá aguardar pelo reconhecimento de familiares.