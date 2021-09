Homem morre em confronto com a PM em São Gonçalo

Uma abordagem feita por policiais militares do 7º Batalhão (São Gonçalo) acabou com um homem morto na Trindade, em São Gonçalo. Os agentes foram atacados pelos criminosos na Rua Cidade Campos e com o suspeito foi apreendido uma arma, um carregador e cinco munições.

De acordo com a PM, os agentes estavam realizando um motopatrulhamento, quando encontraram dois homens em uma moto próximo a Rua Macaé. Segundo relato dos militares o carona tentou fugir, enquanto o condutor puxou uma pistola e apontou para a equipe, quando se iniciou o confronto.

Durante a ocorrência, os acusados ainda colidiram contra uma das motocicletas dos policiais. O suspeito baleado foi socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas não resistiu aos ferimentos.

A ocorrência foi encaminhada para 74º DP, em Alcântara.