Homem morre durante confronto com a PM em São Gonçalo

Um suspeito de tráfico de drogas morreu baleado, em confronto com a Polícia Militar, neste sábado, na região de Itaúna, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. De acordo com a corporação, o acusado chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

De acordo com informações do 7º BPM (São Gonçalo), um Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizava patrulhamento na Estrada das Palmeiras quando foi atacado a tiros por cirminosos armados. Houve troca de tiros e, durante o fogo cruzado, o suspeito, que ainda não foi identificado, acabou atingido.

Com o ferido, os agentes afirmam terem encontrado uma pistola calibre 45, drogas a serem contabilizadas, um rádio transmissor e roupa camuflada. O acusado foi socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), mas não resistiu. A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves), central de flagrantes da região.