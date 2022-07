Homem morre após ser baleado na Rua das Pedras, em Búzios

Um homem foi morto com um tiro na cabeça na madrugada desta quinta-feira (07), por volta das 1h30, na Rua das Pedras, em Búzios. O local é um dos mais movimentados da cidade turística.

A Polícia Militar foi acionada e constatou que o tirou foi na cabeça, encontrando a vítima já sem vida. Sem identificação, o homem vestia uma camisa do Botafogo, bermuda jeans, e tatuagens no pé e no braço esquerdo com o símbolo do clube.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil com a ajuda de imagens de câmeras de monitoramento para identificar o autor do crime. O corpo foi levado para o IML de Cabo Frio. Até o momento ninguém foi preso.