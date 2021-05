Homem morre após pedir para traficantes pararem com barulho

Um homem foi baleado no quintal da sua casa, na Região do Santo Cristo no Fonseca, Zona Norte de Niterói. A vítima identificada como Thiago Freitas de Souza, de 32 anos, teria pedido para os traficantes da região pararem de fazer barulho pois sua filha estava acordando assustada. Thiago chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal) mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

De acordo com informações de militares o caso aconteceu por volta das 6h35min e a esposa de Thiago teria saído de casa para pedir aos traficantes locais que diminuíssem o barulho na localidade porque a filha do casal estava acordando a todo momento. A polícia não especificou o que seriam os barulhos que incomodaram o casal.

Após a primeira reclamação a situação não foi resolvida e Thiago teria ido fazer uma nova reclamação. A esposa da vítima contou que escutou um barulho de tiro e quando foi ao quintal o marido estava caído e ferido no quintal.

Nas primeiras horas desse sábado um intenso tiroteio também marcou o início desse final de semana na mesma comunidade. Quem mora na região aponta que o tiroteio começou por volta das 6h desse sábado. Em uma das postagens moradores do bairro relatam horror. “Deus proteja a todos os moradores e policiais em operação no local”, disse.