Homem morre após cair de poste em São Gonçalo

Um homem morreu, na noite dessa quarta-feira (25), após cair de um poste de energia elétrica no bairro do Mutondo, em São Gonçalo. De acordo com informações da polícia, a vítima estaria tentando fazer uma ligação de luz clandestina no local. A morte teria acontecido instantes após a queda, antes que o socorro pudesse chegar.

De acordo com informações do 7º BPM (São Gonçalo), policiais foram acionados ao local com a informação de que a vítima, de 43 anos, caiu enquanto tentava fazer a ligação. Quando a equipe chegou ao local, na Rua Vera de Almeida, já encontrou o homem caído no chão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o socorro mas, quando a equipe de paramédicos chegou, o homem já havia morrido. Policiais civis do Porto Regional de Polícia Técnico-Científica (PRPTC) foram chamados e fizeram o trabalho de perícia.

Ainda não é possível afirmar se o homem recebeu alguma descarga elétrica antes de cair. O laudo da perícia deve ficar pronto nos próximos dias. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, que fica no bairro do Tribobó. A ocorrência foi registrada pela 74ª DP (Alcântara).