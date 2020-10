Homem morre ao se desequilibrar da motocicleta na Região de Pendotiba

Um acidente com um motociclista na Rua Padre José Euger, na entrada do bairro Ititioca, na Região de Pendotiba, acabou com final triste. O homem, que ainda não teve a identidade revelada, não aguentou os ferimentos e morreu no local.

O acidente aconteceu por volta das 9h40min desse domingo (25). O homem teria se desequilibrado da motocicleta e caiu no chão. Ele estava sem capacete.

Testemunhas que presenciaram o acidente contaram que equipe do socorro demorou a chegar ao local.

Em apuração…