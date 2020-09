Homem mata mulher a facadas por ciúmes

Uma mulher de 28 anos foi morta a facadas por conta de uma crise de ciúmes do companheiro em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. Esta foi a informação fornecida por testemunhas aos policiais militares do 32º BPM (Macaé) que foram atender a ocorrência.Os agentes receberam a denúncia do homicídio e foram até o endereço no último domingo (6) da vítima onde a mulher foi encontrada já sem vida e as informações foram confirmadas.

O autor do assassinato de Raíza Ribeiro Ferreira foi preso em flagrante e responde pelo crime de feminicídio. A vítima deixou quatro filhos e teve o corpo levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé. O caso foi registrado na 128º DP (Rio das Ostras).