Homem mata idosa após confusão em acidente de trânsito

Um acidente de trânsito que aconteceu domingo (16) à noite na Rodovia Amaral Peixoto, na altura do bairro Florestinha, em Cabo Frio, terminou com uma idosa estrangulada, depois que ela bateu em um outro veículo.

Maria Augusta Baião, de 68 anos, perdeu o controle do veículo e bateu no carro de Rogério Oliveira da Silva, de 33 anos, que, segundo testemunhas, teria ido até o carro da mulher e a estrangulado depois de achar que seu irmão, que estava no banco do carona, teria morrido. Porém o homem só estava desmaiado.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi agredido por populares e socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento de Tamoios por uma equipe do Corpo de Bombeiros. . Outras duas pessoas ficaram feridas, mas passam bem.

Após alta médica, Rogério foi preso por agentes da 126ª DP (Cabo Frio) e foi autuado por homicídio. Em depoimento, segundo a polícia, o homem confessou o crime e disse que, após o acidente, ficou “transtornado”. Rogério teria relatado que quando a mulher abriu a porta do carro, ele ainda deu um soco no rosto dela.

Rogério Oliveira da Silva já foi encaminhado para o Sistema Prisional do Rio de Janeiro.