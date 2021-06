Homem mata companheira e esfaqueia sogros e enteada em São Gonçalo

Mais um caso estarrecedor de feminicídio, com uso de faca. Desta vez, o crime aconteceu no bairro de Vista Alegre, em São Gonçalo, no começo da madrugada desta terça-feira (8). Uma família inteira foi atacada e esfaqueada. Uma mulher, de 29 anos, não resistiu e acabou morrendo. O principal suspeito é o próprio companheiro dela.

Em circunstâncias ainda a serem esclarecidas, Ana Carolina Pereira Lopes Felício foi assassinada, dentro da própria casa, com golpes de vasa. Segundo informações da Polícia Civil, o principal suspeito é seu companheiro, identificado apenas como Marcos Vinícius, que vivia com ela há aproximadamente dois anos, segundo relatos de testemunhas.

Além disso, o homem teria atacado os sogros (pais de Ana) e a enteada, de apenas 5 anos de idade. José Ricardo Felício, de de 65 anos; Leda Pereira Lopes Felício, de 63; além da criança, sobreviveram e foram socorridos ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), onde recebem atendimento médico. A criança está em estado grave enquanto os avós estão estáveis.

Por volta de 0h30min, policiais militares foram acionados à casa da família, que fica na Avenida Dom João da Matta, no lote 40. Chegando ao local, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) constataram que Ana já havia morrido, antes da chegada do socorro. Segundo testemunhas, não há relatos de brigas entre o casas.

Os três sobreviventes foram socorridos à unidade de saúde. Uma equipe de perícia da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) foi acionada ao local. O corpo de Ana foi removido, pelo Corpo de Bombeiros, ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, localizado no bairro de Tribobó. O autor fugiu após os ataques.