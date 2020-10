Homem leva sete tiros na porta de escola em Itaipuaçu e está no CTI do Heat

Um homem deu entrada na noite de ontem (19) no Hospital Estadual Alberto Torres, no bairro Colubandê, em São Gonçalo, após sofrer uma tentativa de homicídio em Itaipuaçu, distrito de Maricá. Rodrigo Massimiro de Souza, de 23 anos, levou sete tiros, um deles na cabeça. Ele operou, está no CTI e seu estado é estável, de acordo com informações do hospital. A vítima não possui antecedentes criminais, segundo a Polícia Civil. O caso foi registrado na 82ª DP.

Os disparos ocorreram por volta das 19h na Rua Áustria, em frente à escola municipal Carlos Manoel Costa Lima e próximo ao condomínio Chácaras de Inoã, do projeto Minha Casa Minha Vida da Caixa Econômica Federal. No local não havia câmera de monitoramento de segurança nem foram encontradas testemunhas do fato, de acordo com a polícia, que ainda não pôde colher o depoimento do baleado.