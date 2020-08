Homem flagrado e autuado pela polícia com três adolescentes em motel de São Gonçalo

Um homem, identificado como Robson Paulo da Silva, de 47 anos, foi preso na noite de sábado (8), quando foi flagrado com três adolescentes em um motel no bairro de Laranjal, em São Gonçalo. Segundo informações, o flagrante ocorreu por volta das 22h30, no Motel Paloma, na Rua Júlio Lima.

De acordo com a polícia, Robson estava no quarto do motel com os três adolescentes, com idades de 12, 14 e 15 anos (duas meninas e um menino), sendo que dois deles eram irmãos. A polícia não informou como se conheceram. PMs do 7º Batalhão disseram que foram chamados para o local, e ao entrarem no estabelecimento, surpreenderam o grupo, e de acordo com os policiais não houve flagrante de ato libidinoso. Robson foi encaminhado para a 74ª DP (Alcântara) e autuado com base no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).