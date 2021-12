Homem faz a namorada refém na Zona Sul de Niterói

Um homem fez a namorada refém, dentro de uma casa, na manhã desta segunda-feira (6), no bairro de São Francisco, Zona Sul de Niterói. Policiais militares foram acionados e negociaram com o sequestrador que, após vários minutos de negociação, se entregou e foi preso.

De acordo com informações do 12º BPM (Niterói), o acionamento aconteceu por volta das 10h. O acusado, que não teve a identidade revelada, estava mantendo a namorada, que também não teve o nome divulgado, em cárcere privado dentro de uma residência.

O imóvel fica na Avenida Padre Natuzzi, altura do número 85. Ainda segundo a Polícia Militar, o homem estava impedindo que a vítima saísse do local, a ameaçando com uma faca e uma barra de ferro. Além disso, os agentes que participaram da ação afirmaram que o acusado estava alterado.

Após negociações, o suspeito se entregou após seu advogado chegar ao local. Ninguém ficou ferido. A vítima recebeu o primeiro atendimento no local através dos próprios PMs. Ele foi encaminhado à 79ª DP (Jurujuba). A vítima compareceu ao local e não quis registrar ocorrência. Ambos foram liberados.