Homem estupra ex e manda vídeo pro atual namorado

Um homem foi preso por policiais da 81ª DP (Itaipu) em flagrante, na manhã desta segunda-feira (01), no bairro de Piratininga, em Niterói, acusado de estuprar a ex-namorada. Segundo relatos, o bandido filmou o crime e compartilhou o ato em uma videochamada com o atual namorado da vítima.



A mulher teve um envolvimento amoroso com o acusado há cerca de dois meses e foi atraída na noite de domingo (31) para a casa do autor no intuito de conversar amigavelmente, já que ele não se conformava com o término do relacionamento. Após a tentativa frustrada de reatar o romance, o homem se revoltou e agrediu violentamente a vítima e em seguida a estuprou. Enquanto praticava a ação, ele fez uma chamada de vídeo para o atual namorado da vítima exibindo cenas da violência sexual.

A vítima só conseguiu fugir do local na manhã dessa segunda-feira, aproveitando um descuido do criminoso, e foi à delegacia para denunciar o crime. Após o depoimento, os policiais localizaram e prenderam o suspeito. Ele será indiciado por estupro