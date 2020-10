Homem encontrado baleado num veículo, na Rodovia BR-101

Policiais civis da 78ª DP (Fonseca) estão investigando e buscando apurar as circunstâncias que um homem, ainda não identificado, foi baleado quando conduzia um veículo, e passava pela Rodovia BR-101, em Niterói. A vítima foi internada, em estado grave, no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, na madrugada desse domingo.

Uma equipe de socorro da concessionária Arteris Fluminense foi chamada para atender a um suposto acidente, na altura do km 321, por volta das 03h20. Ao chegar ao local, encontrou a vítima e o veículo, modelo Jeep Compass, atingido por tiros.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e uma ambulância do Corpo de Bombeiros. A vítima, em estado grave, foi levada para o Heal e o caso registrado na DP do Fonseca.