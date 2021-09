Homem é socorrido em estado grave após sofrer choque em poste

Segundo relato nas redes sociais, homem estava tentando fazer ligação clandestina

Um homem foi socorrido na tarde deste domingo (12), após sofrer grave choque no alto de um poste na Rua São Januário, altura do supermercado Supermarket, no Fonseca, Zona Norte de Niterói.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o quartel de Niterói foi acionado e enviou uma equipe ao local às 16h30min. Ainda de acordo com os Bombeiros, a vítima, identificada como Claudinei dos Santos, ainda se encontrava preso ao poste quando a equipe chegou ao local.

Após o resgate, o homem foi socorrido e encaminhado em estado grave para o Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL). Segundo informações que circulam nas redes sociais, Claudinei estaria tentando efetuar uma ligação clandestina na rede elétrica quando sofreu a descarga.

A direção do Hospital Estadual Azevedo Lima informa que o estado de saúde do paciente permanece grave.