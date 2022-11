Homem é preso por tentar aplicar golpe em família de motorista de aplicativo desaparecido em SG

Nesta quarta-feira (16), a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) prendeu Leandro Alan Broines Master, suspeito de cometer estelionato contra a família do motorista de aplicativo desaparecido, Edenilson Bernardo Pereira, de 68 anos.

Leandro entrou em contato com a filha da vítima dizendo que estava com o desaparecido e que precisava de dinheiro para conseguir tirá-lo do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, e levá-lo para casa, em Icaraí, no município de Niterói.

Rua no bairro Vista Alegre, em São Gonçalo, foi a última localização do motorista de aplicativo

O motorista está desaparecido desde a última segunda-feira (14), após aceitar uma corrida no bairro de Vista Alegre, em São Gonçalo. Desde então, não há mais registros da localização do homem.

Segundo a DHNSGI, Leandro entrou em contato com a mulher por meio de um número disponibilizado para que as pessoas pudessem colaborar com informações que levassem ao paradeiro de Edenilson e mentiu ao dizer que precisava de dinheiro para abastecer seu carro e levá-lo até a sua família. O valor, não informado pela Polícia Civil até o momento, foi transferido para uma conta de Leandro. No entanto, após o pagamento, o suspeito não entrou mais em contato com a família da vítima.

Ao ser comunicada sobre o golpe, a DHNSGI, responsável pela investigação do desaparecimento de Edenilson, realizou diligência por meio do Setor de Busca Eletrônica e conseguiu localizar o autor do crime em Queimados, na Baixada Fluminense, onde ele foi preso em flagrante por estelionato.

A DHNSGI afirmou que até o momento, não há provas de vínculos entre Leandro e o desaparecido, tratando-se, exclusivamente de estelionato, visando obter indevida vantagem e aproveitando-se do sofrimento alheio.

O autor está custodiado na DHNSG e será encaminhado para audiência de custódia na quinta-feira (17), onde ficará à disposição da Justiça. As investigações em relação ao paradeiro de Edenilson continuam. Qualquer informação que possa levar ao paradeiro dele pode ser encaminhada ao WhatsApp do Setor de Busca de Paradeiros da DHNSGI, por meio do número (21) 2717-2949.