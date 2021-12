Homem é preso por roubo a coletivos em São Gonçalo na manhã desta terça-feira

Um homem foi preso em flagrante, na manhã deste terça-feira (07), por agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv). Ele é acusado de roubar dois coletivos. Os roubos aconteceram na RJ-106, no bairro Engenho do Roçado, em São Gonçalo.

Segundo os agentes, eles realizavam uma operação de rotina na RJ-106, na altura do KM 5,5, com a intenção de prevenir e coibir a ocorrência de roubos na região, principalmente roubo a coletivos.Eles foram informados por um motorista de um ônibus da viação Amparo, que um homem acabará de roubar os passageiros do ônibus, e que um segundo ônibus também havia sido roubado.

A polícia encontrou com ele um simulacro de pistola Glock. O caso foi levado para a 73° DP (Neves), onde foi registrado o flagrante. Diversas vítimas teriam reconhecido o suspeito na delegacia.

Assalto a ônibus termina com mortos e feridos

Uma troca de tiros na madrugada da úlitma sexta-feira (3), durante tentativa de assalto a um ônibus que passava pela Rodovia RJ-106, na altura da passarela do Engenho do Roçado, em São Gonçalo, deixou uma idosa morta, além de um passageiro e um policial militar feridos. De acordo com a polícia, o agente reagiu à abordagem dos criminosos.

O crime aconteceu em um ônibus da Viação Nossa Senhora do Amparo, que fazia a linha 6146D (Itaipuaçu – Castelo). Segundo a Polícia Civil, a vítima fatal foi identificada como Elvira Ferreira Matos, de 75 anos. Ela chegou a ser socorrida ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, mas morreu na unidade de saúde.