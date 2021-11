Homem é preso por porte ilegal de arma em Maricá

Um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, nessa terça-feira (9), na região de Itapeba, em Maricá. O suspeito, que tem 25 anos, é suspeito de apropriação indébita de automóveis de locadoras e agiria ao lado de um comparsa. Este último foi identificado e deve responder pelo crime.

A ação foi coordenada por policiais militares do 12º BPM (Niterói). Os agentes receberam denúncia sobre o caso de apropriação e enviaram uma equipe ao endereço onde estaria o suspeito. O homem foi abordado, revistado e um revólver calibre 32 encontrado com ele. Questionado pelos agentes, o homem afirmou ter adquirido a arma em um “rolo”.

Em relação às apropriações dos automóveis, o suspeito teria admitido aos agentes que atuava na prática junto com outro homem, que tem 29 anos e mora em São Gonçalo. Uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) foi acionada e encontrou o suspeito em um condomínio no bairro do Arsenal. A dupla foi detida e conduzida à 82ª DP (Maricá).

Na distrital, foi determinado que o homem que estava com a arma fosse preso em flagrante pelo porte ilegal, além de responder pela denúncia de apropriação. Ele foi encaminhado à 76ª DP (Niterói), central de flagrantes. Já o outro suspeito foi ouvido, liberado e irá responder em liberdade pela denúncia de apropriação indébita. É importante salientar que o revólver ficou apreendido pela Polícia Civil, assim como dois aparelhos celulares.