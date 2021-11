Homem é preso por furtar carnes em supermercado de Niterói

Um homem foi preso na manhã deste sábado (27) após furtar mais de R$ 300 em bacalhau e carnes de um supermercado no Centro. Os produtos que foram furtados estavam em reservas dentro de um cooler com gelo.Segundo funcionários local, o acusado já furtou alguns produtos outras vezes.

Allan Bragança da Silva, de 32 anos, foi capturado por Policiais Militares do Segurança Presente. Segundo os agentes eles realizavam patrulhamento em motos pela região, quando foram informados por telefone, às 9h50, pela equipe de segurança do mercado, localizado na Avenida Marquês Paraná, de que um homem havia acabado de furtar duas peças de bacalhau, no valor de R$ 157,15, e duas de carne que custavam R$ 150,57.Após pegarem as características do suspeito, os PMs iniciaram as buscas e o capturaram na Rua Marechal Deodoro. Durante a abordagem, os militares encontraram as mercadorias que o homem havia acabado de furtar. A PM ainda informou que as imagens de segurança do estabelecimento mostraram o momento do furto e os produtos furtados foram encaminhados para a 76ª DP (Centro), onde o caso foi registrado.