Homem é preso por furtar R$ 96 em chocolate

Um homem de 40 anos foi preso por agentes do Programa Niterói Presente logo após furtar 16 barras de chocolate em uma loja de conveniências de um posto de combustíveis na Rua Doutor Paulo César, em Icaraí. O fato aconteceu hoje (4) pela manhã por volta das 11h 30. O homem foi pego posteriormente vendendo os itens em frente a um banco da Rua Lopes Trovão. O valor do furto dos objetos foi de R$ 96. O acusado foi levado para a central de flagrantes de Niterói, a 76ª DP, onde o caso foi registrado.

Os agentes do programa estavam em patrulhamento pela via quando foram alertados pela gerente do estabelecimento. O acusado foi abordado em frente a um banco próximo ao local. A ocorrência chegou a ser levada para a 77ª DP (Icaraí) e posteriormente a 76ª DP (Centro) onde o homem permaneceu à disposição da justiça.