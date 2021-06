Homem é preso por estuprar criança em Itaboraí

Acusado de estuprar a neta da ex-companheira, um homem foi preso, nessa sexta-feira (18), na cidade de Itaboraí, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, os abusos aconteceram dos 6 anos 8 anos da vítima. O autor foi capturado no município, após monitoramento do setor de inteligência da unidade.

A ação, coordenada pela 78ª DP (Fonseca), aconteceu para coibir crimes de violência contra a criança e o adolescente referente à “Operação Acalanto. Segundo os agentes, o homem já estava sendo investigado em um inquérito policial. Os agentes monitoraram o acusado e o prenderam.

Contra ele foi cumprido mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. Ele foi conduzido à 78ª DP, para formalização do cumprimento do mandado, e será encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.