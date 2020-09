Homem é preso por dirigir com documento falso no feriadão

Em ação realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante a tarde do feriado da Independência (7) em Rio Bonito, Região Metropolitana, um homem foi detido por dirigir com documentação falsa e com um carro adulterado. O suspeito foi parado enquanto trafegava pela rodovia BR-101 e durante a abordagem foi verificado que o documento do carro tinha indícios de ser falso e o chassi do veículo possuía adulterações. O motorista de 45 anos foi levado juntamente com o carro para a delegacia da Polícia Federal na Praça Mauá, na capital do Estado do Rio.