Homem é preso no Minha Casa Minha Vida de Itaipuaçu por roubo

Um homem foi preso na tarde desta terça-feira (21) no Condomínio Minha Casa Minha Vida de Itaipuaçu por policiais do Serviço de Inteligência da Polícia Militar da 4ª Cia do 12º BPM( Niterói). Bruno Pinheiro de Carvalho, 34 anos foi capturado dentro de casa. Contra ele havia anotações por roubo, lesão corporal.

Segundo os policiais, a equipe de buscas recebeu informações sobre paradeiro de foragido da justiça, no Condomínio MCMV de Itaipuaçu, foram ao local informado e conseguiram capturar o acusado. Contra ele havia um mandado de prisão por roubo, expedido no dia 21 de maio desse ano pela Vara de Execuções Penais. O caso foi registrado na 82ª DP ( Maricá) para as medidas cabíveis.