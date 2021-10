Homem é preso em flagrante por receptação de material em Itaipu

Policiais apreenderam cerca de uma tonelada de metais em um ferro-velho de Itaipu, em Niterói, na Região Oceânica, na sexta-feira (22). O material, proveniente de cabos e transformadores de empresas de energia e telecomunicações, seria revendido por R$ 65 mil. Um homem foi preso em flagrante.

A ação ocorreu após o Setor de Inteligência da delegacia obter informação de que o proprietário de um ferro-velho, na Região Oceânica de Niterói, estaria coletando cobre e alumínio de outros estabelecimentos semelhantes.

A Civil divulgou que os agentes passaram a monitorar o local. Quando um caminhão com os metais estacionou na entrada no ferro-velho, os policiais realizaram a abordagem. Na ocasião, o preso se apresentou como proprietário do estabelecimento e do veículo. Ele afirmou, ainda, que o material já tinha comprador. No local, foram encontrados mais metais de procedência irregular, incluindo a placa de um carro furtado em fevereiro deste ano.