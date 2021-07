Homem é preso em flagrante após atacar PMs em São Gonçalo

A noite deste sábado (3) foi de troca de tiros no bairro de Santa Izabel, em São Gonçalo. Segundo a Polícia Militar, um suspeito foi preso, após entrar em confronto com os agentes, na Estrada de Santa Izabel. Uma arma foi encontrada com o acusado.

Segundo relato de agentes, que pertencem ao Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7º BPM (São Gonçalo), a equipe foi atacada pelo homem, enquanto estava em patrulhamento. Os militares entraram em confronto com o acusado e, após o fim da troca de tiros, conseguiram cercá-lo e prendê-lo.

A ocorrência foi registrada pela 73ª DP (Neves), central de flagrantes da região. O homem foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. Cabe ressaltar que, na manhã deste sábado, foi inaugurada a 4ª Companhia da PM, localizada em Santa Izabel, com objetivo de melhorar a segurança na localidade.