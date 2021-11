Homem é preso em flagrante após ameaçar vizinhos em Niterói

Um homem foi preso em flagrante, nessa quinta-feira (4), acusado de ameaçar vizinhos na Rua Dr. Sardinha, bairro de Santa Rosa, Zona Sul de Niterói. Segundo informações de moradores da vila onde fica a casa do acusado, ele possui o hábito de tratar os vizinhos de maneira hostil.

De acordo com informações dos vizinhos, na noite de quinta-feira ele tentou agredir uma vizinha usando uma barra de ferro e também teria ameaçado um idoso, utilizando uma faca. Receosos, populares acionaram uma equipe policial, que conteve o suspeito.





Animais foram encontrados em condições insalubres – Fotos: Reprodução

O homem foi conduzido à 76ª DP (Niterói), onde foi autuado em flagrante pelo crime de ameaça. De acordo com informações preliminares, o acusado possui extensa ficha criminal, com passagens anteriores pela polícia por diferentes tipos de crimes.

Na sequência, ele será encaminhado ao sistema prisional, onde passará por audiência de custódia. No quintal da casa dele, foram encontrados vários cachorros, vivendo em ambiente insalubre. Sensibilizados com a situação, vizinhos têm alimentado os animais com razão e água.