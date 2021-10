Homem é preso em ação contra roubos de carga em São Gonçalo

Um suspeito de tráfico de drogas foi preso em flagrante, na manhã desta sexta-feira (8), após confronto com policiais militares na comunidade do Abacatão, bairro do Boa Vista, em São Gonçalo. O tiroteio aconteceu durante ação para prevenir roubos de carga na região.

De acordo com informações do 7º BPM (São Gonçalo), um Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizava a ação de policiamento pela Rua Veríssimo de Souza. O objetivo era reprimir crimes do tipo em um local onde há altos índices da prática. Na região, acabou acontecendo tiroteio entre os agentes e criminosos que atuam na área.

Os policiais afirmam que o confronto, que aconteceu por volta de 10h10min, foi rápido e não deixou feridos. Após os tiros cessarem, um cerco foi montado e um acusado, ainda não identificado, foi detido. Durante a revista, os agentes do GAT encontraram drogas, que ainda serão contabilizadas. Além disso, o homem estava armado com uma pistola calibre 9mm.

Todo o material encontrado com o acusado foi apreendido e encaminhado à Polícia Civil. O homem também será levado à delegacia, onde será identificado e autuado em flagrante por tráfico de drogas. Em seguida, o acusado será levado ao sistema prisional. A ocorrência foi registrada pela 73ª DP (Neves), central de flagrantes da região.