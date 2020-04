Homem é preso e menor apreendido por agentes do Niterói Presente

Um homem, de 49 anos, que possuía Mandado de Prisão, por roubo e lesão corporal, foi preso por agentes do Programa Niterói Presente, na manhã dessa quarta-feira (22) durante a abordagem, na Avenida Visconde do rio Branco, no Centro.

Depois de monitorar um veículo, modelo Renault Sandero, de cor branca, o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) alertou os agentes, que abordaram o carro, onde estava o suspeito. À princípio nada de ilícito foi encontrado como ele. Porém, após consulta ao sistema de segurança, foi constatado que contra o homem havia Mandado de Prisão pendente, pelos crimes de roubo e lesão corporal.

Na noite de terça-feira (21), após outro alerta emitido pelo CISP, para dois suspeitos que estavam numa motocicleta, os agentes abordaram a dupla na Rua Doutor Paulo César, em Santa Rosa. Durante a revista, o Niterói Presente encontrou com um dos suspeitos que estava na garupa três aparelhos de telefone celular, sendo que um deles constava como roubado em Maricá, área da 82ª DP. O menor foi conduzido e autuado por fato análogo a receptação, na 76ª DP (Centro), mesma delegacia onde foi registrada primeira ocorrência.