Homem é preso depois de confrontar PMs na Zona Sul de Niterói

A quinta-feira (18) começou com troca de tiros na Zona Sul de Niterói. Policiais militares e criminosos da comunidade do Preventório entraram em confronto em uma das principais vias do bairro de Charitas. Um suspeito de tráfico de drogas foi preso em flagrante durante a ação.

Segundo informações do 12º BPM (Niterói), um Grupamento de Ações Táticas (GAT) estava realizando ação de patrulhamento pela Avenida Prefeito Silvio Picanço, principal ligação do bairro com outras regiões da Zona Sul. Ao suspeitarem de uma moto, na esquina com a Rua 14 de abril, foi feira uma tentativa de abordagem.

Nesse momento, os agentes afirmam terem sido atacados a tiros por bandidos. Os disparos, ainda de acordo com os PMs, partiram de dentro da comunidade. Após o confronto, os agentes seguiram fazendo buscas pelas adjacências, na tentativa de identificar e prender os autores dos tiros.

Um suspeito foi abordado e revistado pelos policiais do GAT. De acordo com a PM, foram encontradas uma pistola, drogas a serem contabilizadas, além de um rádio transmissor que, de acordo com o batalhão, estava sintonizado na sequência usada pelo tráfico da região. O homem, que ainda não foi identificado, foi preso em flagrante. A 76ª DP (Niterói) registrou a ocorrência.