Homem é preso com granada na Região Oceânica

Um suspeito de tráfico de drogas foi preso em flagrante, na noite dessa segunda-feira (21), com uma granada, na Comunidade do Jacaré, Região Oceânica de Niterói. Segundo informações da Polícia Militar, o acusado admitiu, em diálogo informal com os agentes, lucrar R$ 100 por dia com a atividade criminosa, o que, considerando que ele trabalha todos os dias em um mês, poderia render até R$ 3 mil mensais.

Segundo informações do 12º BPM (Niterói), uma equipe de Patrulhamento Tático-Móvel (Patamo) estava realizando policiamento a fim de reprimir roubos pela Estrada Frei Orlando quando encontrou um grupo com três criminosos armados. De acordo com os agentes, houve confronto após os suspeitos atacarem a equipe a tiros.

Ainda segundo os agentes, os suspeitos correram em direções diferentes, na tentativa de despistar a equipe policial. Os militares montaram um cerco tático e conseguiram deter um homem, suspeito de ter participado do confronto. Segundo os PMs, o acusado estava com uma granada e um rádio transmissor.

Além disso, os PMs encontraram perto do suspeito uma sacola contendo drogas. De acordo com contabilidade feita pelos militares, havia 280 invólucros de maconha, totalizando aproximadamente 350 gramas. Todo o material foi apreendido e o suspeito foi conduzido à 76ª DP (Niterói), central de flagrantes, que registrou a ocorrência.

Antes de ser levado á carceragem, o suspeito recebeu atendimento no Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca, porque apresentava um pequeno corte na região da cabeça. Durante o diálogo com os PMs, o suspeito admitiu aos agentes integrar a organização criminosa. O acusado recebeu voz de prisão em flagrante.