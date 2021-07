Homem é preso com drogas em ônibus da linha Niterói-Araruama

Policiais frustraram ação de um acusado de tráfico de drogas, que tentava transportar entorpecentes de Niterói até Araruama, na Região dos Lagos, usando um ônibus de viagem, para evitar suspeitas. A ação aconteceu na manhã de desta quinta-feira (1º). O homem foi preso em flagrante.

Segundo informações de agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), que faziam patrulhamento na Rodovia RJ-106, altura da Serra do Mato Grosso, em Saquarema, decidiram fazer abordagem de rotina a um ônibus que fazia o trajeto Niterói – Araruama, que passava pelo local.

De acordo com informações dos agentes, durante a averiguação, um homem de 46 anos, que aparentava nervosismo durante a fiscalização, foi abordado. Após busca debaixo do assento que ele viajava, foi encontrada a droga, do tipo maconha, já preparada para o consumo.

O homem relatou que estava levando a droga de Niterói e tinha como destino final o Município de Araruama, na Região dos Lagos. Imediatamente, ele recebeu voz de prisão pelos agentes do BPRv pelo crime de tráfico de drogas. O homem foi conduzido à 124ª DP (Saquarema), onde a ocorrência foi registrada.